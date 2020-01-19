بالفيديو.. إيران تحول مكان مقتل سليماني في بغداد إلى «مزار ديني»

بغداد(صدى):

يرتكب النظام الإيراني الكثير من الأفعال الشاذة عن الدين والأخلاق والقوانين الإنسانية؛ فيعمل قدر استطاعته على نشر أفكاره غير المقبولة في كافة الأماكن والبلدان التي تصل يده إليها.

ومن بين ذلك، كشف مقطع فيديو عن تحويل إيران ‏للمكان الذي قتل فيه قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، على طريق مطار بغداد في العراق إلى مزار ديني.

وتم تحويل الموقع الذي قتل فيه سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد، إلى مزار للتبرك وممارسة الأفعال الغريبة باسم الدين وتحت رعاية و حماية إيرانية، وكأن سليماني ولي من أولياء الله الصالحين ولم يسفك الدماء ويشارك في قتل الكثيرين ظلمًا وبهتانًا في العراق وسوريا واليمن.

وتمارس إيران اللعب بعقول البشر؛ فهناك العديد من الانتقادات لها والتهكم من أنه كيف أن تكون إيران دولة ” إسلامية ” وهي تروج للشرك بالله وعبادة الأوثان والقبور؛ فضلًا عن إقامة مزارات للقتلة والمارقين الهالكين.