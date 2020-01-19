النيابة العامة: لا يحق القبض على أي شخص أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما

عادل الحربي(صدى):

نشرت النيابة العامة إحدى المواد من نظام الإجراءات الجزائية لتوعية للمواطنين وتعريفهم بحقوقهم في حال تم القبض عليهم أو توقيفهم.

وأوضحت النيابة العامة، أن كل مكان مخصص للتوقيف أو السجن وما في حكمهما يخضع لرقابتها وتفتيشها، مؤكدة أنه لايجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا.

كما أكدت أنه لايكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.

وأشارت إلى أنه يُحظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا وكذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

ويذكر أنه يتم تلقي الشكاوى والبلاغات في هذا الشأن كتابياً ومشافهةً وإلكترونياً وعلى الفور يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف لاتخاذ الموجب النظامي.