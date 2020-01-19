أمير تبوك يواسي أسرة السعيد

محمود البلوي(صدى):

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك, أسرة السعيد في وفاة فقيدهم سداد بن محمد السعيد مدير تلفزيون تبوك وعضو مجلس منطقة تبوك سابقاً حيث اعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته مبرزاً سموه مناقب الفقيد طيلة فترة عمله والتي قضاها في خدمة الوطن وسأل سموه المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جانبه, أعرب أبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة غير المستغربة، والتي كان لها أبلغ الأثر في التخفيف من مصابهم, سائلًا الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.