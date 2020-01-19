حالات يجب فيها تغيير نظام «الدايت»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

توجد عدة حالات يجب فيها تغيير الحمية الغذائية الخاصة بفقدان الوزن؛ ومنها إذا كان الشخص يعتاد على تناول اللحوم، وتحول نظامه الغذائي يعتمد على الخضروات والفواكه والبقوليات فقط، فيجب البحث عن نظام غذائي متوازن.

وتعتمد حمية الكيتو، على تقليل الكربوهيدرات اللازمة لإمداد الجسم بالطاقة، لذلك يجب تغييرها، وفي حالة عدم فقدان جزء ولو بسيطة من الوزن بعد مرور عدة أيام من اتباع أحد أنظمة الدايت، فيجب التوقف عنه على الفور؛ حتى لا يتخلص من مياه وعضلات الجسم.

ويعد الشعور بالتعب والخمول عند اتباع أنظمة دايت محددة، من علامات افتقاد الجسم لعدد من العناصر الغذائية، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على النشاط الحركي؛ كما أن الشعور بالجوع يعني أن الشخص لا يحصل على ما يكفي من السعرات الحرارية؛ فضلًا عن سوء الحالة الصحية