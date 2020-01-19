حسم الجدل بشأن تأثير الضمان على دعم «حساب المواطن»

علي القحطاني(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، أن الضمان لا يؤثر على الدعم، وبإمكان أي مواطن التسجيل للاستفادة من الدعم المستحق.

وقال متابع في سؤاله عبر حساب خدمة المستفيدين:”عمري ١٩سنة وبسبب ظروفي الخاصة استحققت الضمان هل يحق لي التسجيل كمستقل في حساب المواطن ؟!”.

وأوضح البرنامج خلال رده على سؤال أحد المستفيدين:” أهلاً بك ، بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد ) باسمك، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة، نسعد بخدمتك”.