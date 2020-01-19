هنقرستيشن تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هنقرستيشن عن وجود وظائف شاغرة للجنسين في الرياض بمسمى وظيفي “مدير المُنتَج”.

وأشارت إلي شروط التقديم علي الوظائف الشاغرة ومنها أن يكون المتقدم لديه خبرة في تطوير المنتجات الرقمية كمدير منتج أو محلل أعمال أو مصمم UX أو مطور، خبرة في استخدام أدوات التحليلات الرقمية مثل Google Analytics، مطلع على دورة حياة تطوير المنتجات.

وحول شرط التقديم أيضا، أبانت أن يكون المتقدم يملك خبرة في مجال التجارة الرقمية/ التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي (ميزة إضافية)، و أن يكون خبرة في قيادة فريق أمر مفضل، العمل على JIRA أو Confluence أو AHA.io.

وأوضحت أن التقديم متاح من اليوم، وذلك عبر الرابط التالي: هنا