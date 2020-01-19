منتخب الأردن الأولمبي يودع كأس آسيا

طلال الغامدي(صدى):

ودع منتخب الأردن، اليوم الأحد، بطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عامًا؛ عقب الخسارة أمام نظيره كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف، في تايلاند؛ ضمن منافسات دور ربع النهائي من البطولة القارية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأحرز هدفي كوريا الجنوبية شيو كيو سيونغ ولي دونج في الدقيقتين 9 و95، فيما سجل منتخب الأردن هدفه عن طريق يازين عبدالله في الدقيقة 75؛ فيما يلتقي منتخب كوريا الجنوبية بنظيره الأسترالي في مباراة دور نصف النهائي، يوم الأربعاء المقبل.

وستقام مباراة نصف النهائي الآخر، بين الأخضر أمام الفائز من الإمارات وأوزبكستان، اليوم الأحد؛ حيث يتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، أصحاب الثلاثة مراكز الأولى في البطولة، كما هو مطبق في أفريقيا، فيما صعد بالفعل منتخب مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.