وظائف شاغرة في شركة كريم

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة كريم عن وجود وظائف إدارية شاغرة من اجل العمل في محافظة جدة بمسمى وظيفي محلل بيانات.

وأشترطت الشركة سنتين فما فوق من الخبرة في أدوار محلل و / أو ذكاء الأعمال، ولديه القدرة على قيادة المشاريع على أساس رؤى من التحليل، ولديه تجربة مع تقنيات قواعد البيانات القائمة على SQL ، (T-SQL ، MySQL ، PostgreSQL ، إلخ).

كما أشترطت أن يكون لديه تجربة مع ذكاء الأعمال وأدوات التصور ، (Tableau ، Micro Strategy ، ChartIO ، Qlik) ، إلى جانب مهارات معالجة البيانات الجغرافية المكانية، ولديه تجربة مع أدوات التسويق والمنتجات مثل Google Analytics ، Adjust ، Braze ، Hubspot ، إلخ.

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