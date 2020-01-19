وظائف شاغرة في شركة كريم
أعلنت شركة كريم عن وجود وظائف إدارية شاغرة من اجل العمل في محافظة جدة بمسمى وظيفي محلل بيانات.
وأشترطت الشركة سنتين فما فوق من الخبرة في أدوار محلل و / أو ذكاء الأعمال، ولديه القدرة على قيادة المشاريع على أساس رؤى من التحليل، ولديه تجربة مع تقنيات قواعد البيانات القائمة على SQL ، (T-SQL ، MySQL ، PostgreSQL ، إلخ).
كما أشترطت أن يكون لديه تجربة مع ذكاء الأعمال وأدوات التصور ، (Tableau ، Micro Strategy ، ChartIO ، Qlik) ، إلى جانب مهارات معالجة البيانات الجغرافية المكانية، ولديه تجربة مع أدوات التسويق والمنتجات مثل Google Analytics ، Adjust ، Braze ، Hubspot ، إلخ.
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