قيادي بالجيش السوري: أرواحنا فداء للخلافة العثمانية وسنرسل مقاتلين إلي طرابلس
قال أحمد كرمو، القيادي في الجيش السوري المدعوم من أنقرة:” إننا مستعدون للذهاب لما أسماه بالجهاد في أي مكان، لن نتوقف”، بحسب تعبيره.
ولفت كرمو خلال حواره بقناة تركية:” سنرسل مقاتلين سوريين إلى طرابلس من أجل دعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السرّاج”، مضيفا:” سنتخلص من ظلم الأسد، وسنتوجه لمحاربة الظلم أينما وجد، وسنكون سبّاقين في محاربته، وكما سنتخلص من قمع الأسد، سنخلّص أخواتنا في تركستان من القمع”.
وأثار تصريح كرمو غضب وسخط العديد من الناشطين السوريين، وذلك بعد اعترافه علنا بأن تلك الفصائل ستقدم أرواحها فداء “للخلافة العثمانية”، بالإضافة إلي إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا.
وعلق مغرد، قائلا:” هو فداء فقط للدولار والريال القطري إذا توقف المال القطري أول من يطير أردوغان وأذنابه الإرهابيين”.
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4706 ] نشر منذ 1 ساعة
اجدادك يالرمة حاربوا العثمانيين في سوريا
وكانوا يعذبون من قبل الاتراك بالخازوق
رااايق[ عدد التعليقات: 7845 ] نشر منذ 32 دقيقة
أنتم ليس من الجيش السوري العربي الأصيل اللي جلس يحارب بشار وشبيحته ومن يقف معه ***!!!!
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أنتم من المرتزقة تعملون لحساب الأتراك ومن معهم من الأنجاس **
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وأكييد اللي بيدفع الفاتورة حمير قطر الحمدين ودلوع الماما تميم ***!!!
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لكن إن شاء الله ترجعون أشلاء بتوابيت من ليبيا **