اعتراض صاروخ باليستي حوثي باتجاه نجران
تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اليوم الأحد، من اعتراض صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه منطقة نجران، بحسب مصادر.
ومن المنتظر، صدور بيان رسمي من المتحدث باسم قوات التحالف للكشف عن تفاصيل وملابسات عملية الاعتراض؛ وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91467 ] نشر منذ 8 ساعات
الحمد لله على كل حال ..
.. اقضوا عليهم يا ابطال الشريعه ، بكل ما اوتيتم من قوه هلوها عليهم مثل هل المطر ..
قادم[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 5 ساعات
أتمنى ان يدك موقع كل صاروخ حوثي بعشرة صواريخ عقابا لهم وردعهم والبحث عن أماكن تجميع وتخزين هذه الصواريخ الإيرانية وتدميرها