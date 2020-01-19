اعتراض صاروخ باليستي حوثي باتجاه نجران

نجران(صدى):

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اليوم الأحد، من اعتراض صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه منطقة نجران، بحسب مصادر.

ومن المنتظر، صدور بيان رسمي من المتحدث باسم قوات التحالف للكشف عن تفاصيل وملابسات عملية الاعتراض؛ وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.