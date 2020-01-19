حساب المواطن يوضح طريقة إضافة مخصص حافز إلي بيانات الدخل

عادل الحربي(صدى):

أزاح حساب المواطن الستار عن طريقة إضافة مخصص حافز إلى بيانات الدخل في البرنامج التي يجب الإفصاح عنها.

وأوضحت خدمة المستفيدين في البرنامج خلال ردها على استفسار مواطن:” في حال وجود دخل من حافز لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج حافز”.

ومن الجدير بالذكر أن حساب المواطن أودع الدفعة الـ26 في حسابات المواطنين يوم الخميس 9 يناير 2020، حيث بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 28 استحقاق شهر مارس المقبل.