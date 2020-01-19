زوجة تعاقب زوجها بوضع حزام العفة على عضوه التناسلي بعد خيانتها

كييف(صدى):

عاقبت امرأة من جنوب أوكرانيا زوجها بطريقة بشعة؛ لتلقينه درسا بعد اكتشافها خيانته لها مع امرأة أخرى.

ووضعت الزوجة حزام العفة المؤلم على العضو التناسلي لزوجها وهو في الأربعينات من العمر، بينما كان نائما، حيث كاد أن يفقده بسبب سلوكها المتهور.

وقال الزوج الذي هرع للمستشفي إنه استيقظ في الصباح ليجد حلقة معدنية كبيرة تخنق العضو الخاص به، والذي ثبتته له زوجته كوسيلة لمنعه من أن يخونها.

وقال إنه حاول إزالة الحلقة المعدنية بنفسه ولكنها لم تتزحزح، ثم استدعى المسعفين ولكن لم يتمكنوا من إنقاذه.

بدوره لم يتمكن المستشفى من حل مشكلته الحساسة، حيث استدعى له فريقا متخصصا من رجال الإنقاذ.

وتمت إزالة الحلقة من خلال تقطيعها لنصفين، باستخدام منشار كهربائي؛ ويتم حاليا علاج الرجل الأوكراني في المستشفى، حيث أكد الأطباء أنه سيكون قادرا على أن يصبح أبا في المستقبل.