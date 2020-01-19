بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تثأر لسليماني بهجوم دامي على مسجد يمن

فهمي محمد(صدى):

رصد فيديو لحظة الهجوم الدامي على مسجدا في معسكر ” مأرب ” في اليمن، والذي راح ضحيته 80 جنديا يمنيا.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية في بيان لها أن الهجوم هو محاولة ثأر لمقتل قاسم سليماني، قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بضربة أميركية في بغداد يوم 3 يناير.

وفي الفيديو، أكد أحد المصابين أن الاعتداء الحوثي على مسجد ” جريمة لن يغفرها التاريخ ” .

كما رصد المقطع مشاهد دامية للمصابين من داخل غرف الطوارئ؛ وظهر الجرحى وهم يعانون من إصابات بالغة من بينها الكسور.