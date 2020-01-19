بالفيديو.. لافيت G-Tec X-Road سيارة بقدرات خارقة للطرق الوعرة

أميرة خالد(صدى):

تمتلك سيارة لافيت G-Tec X-Road بقوة 720 حصان، قرات خارقة، والتي انتقلت من الإمارات العربية المتحدة إلى كاليفورنيا.

ويقف وراء بناء السيارة برونو لافيت، وهو ابن شقيق جاك لافيت، الفائز بسباق الفورمولا 1 ست مرات.

ووصف صانع السيارة سيارته بأنها: “أول سيارة خارقة في الشوارع يمكن قيادتها على جميع التضاريس توفر قوة هائلة وأداء استثنائي وجاذبية فاخرة، كل ذلك في حزمة واحدة”.

وتستمد السيارة الخارقة قوتها من محرك V8 سعة 6.2 لتر من GM LS3 يوفر قوة قدرها 720 حصان للعجلات الخلفية عبر ناقل حركة بست سرعات مع مفتاح تبديل، ويصل وزن السيارة إلى 1,300 كجم فقط، حيث توفر السيارة نسبة قوة إلى وزن تقدر بـ 1.84 كجم/حصان، ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 230 كلم/سا.

وتتوفر السيارة بنظام التعليق بقياس 432 مم وإطارات BF Goodrich الضخمة المخصصة للطرق الوعرة، وليس من الصعب الآن أن نتخيلها وهي تقفز فوق الكثبان الصحراوية مثل السيارات المشاركة في رالي داكار.