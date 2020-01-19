بند خاص في عقد ميسي يضع حدًا لعلاقته مع برشلونة

ماجد محمد(صدى):

قات تقارير صحفية إن عقد ميسي مع برشلونة الذي ينتهي 2021 يوجد به بند خاص يضع حدا لعلاقته مع النادي الكتالوني.

وأوضحت “ABC” الإسبانية، أن ليونيل ميسي وضع شرطا في عقده يتيح له الرحيل عن برشلونة في حال استقلال إقليم كتالونيا عن برشلونة.

وتفاوض النجم الأرجنتيني على هذا البند الخاص في آخر عقد وقعه مع برشلونة قبل سنوات، الذي يمتد حتى صيف 2021.

ولفت المصدر ذاته إلى أن هذا البند الخاص سيتم تفعيله تلقائيا بمجرد استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، وهو ما يعني في هذا الحالة أن ليونيل ميسي سيكون حرا في مغادرة برشلونة، الذي يحمل قميصه منذ سنوات.