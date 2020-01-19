مستشفى حفرالباطن المركزي يقدم خدماته لـ226 ألف مستفيد لعام 2019

سعيد العجل(صدى):

قدم مستشفى حفرالباطن المركزي خدماته العلاجية والتأهيلية والتشخيصية لـ226,418 مستفيد لعام 2019 إذ بلغ عدد مراجعي الطوارئ 72,304 مراجعاً فيما بلغ مراجعي العيادات الخارجية بمختلف التخصصات 60497 مراجعاً ، بينما وصل عدد المنومين في الأقسام الداخلية 4770 ليصل عدد العمليات الكبرى والصغرى والمناظير 1,880 كما وصل عدد المستفيدين من الفحوصات المخبرية لـ86967 مستفيد حيث نفذ مستشفى حفرالباطن المركزي العديد من الخدمات والمبادرات التوعوية والتثقيفية بهدف رفع معدل الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.