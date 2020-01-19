كلية الاتصالات بالرياض تستقبل المتدربين المستجدين

سعيد العجل(صدى):

أقامت كلية الاتصالات بالرياض اليوم , برنامج استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني 1441 / 1442هـ ,الذي نفّذته إدارة الخدمات الإرشادية بوكالة الكلية لخدمات المتدربين على مسرح الكلية.

وأكد عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، في كلمة له , على المتدربين المستجدين، ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح أثناء التدريب لتسير أمورهم بكل يُسر وسهولة ، والاستفادة من جميع مرافق وخدمات الكلية التي وفرتها حكومتنا الرشيدة ليكونوا رجال المستقبل.

وبين أن الكلية تقدم جميع ما يحتاجه المتدربون من استشارات وتوجيهات وبرامج متميزة وأنشطة متنوعة ، مؤكداً ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للكلية والاجتهاد في التحصيل العلمي ، لما يخدمهم مستقبلاً.

من جانبه ، أهاب وكيل الكلية لخدمات المتدربين أ. إبراهيم بن عبدالله الحناكي، بالمتدربين المستجدين إلى أهمية التحصيل العلمي في الفصل التدريبي الأول والحرص على الحصول على معدل مرتفع مشيرا إلى أن حصول المتدرب على معدل متدني يؤدي إلى طي قيده حسب النظام ، مبينا أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها .

وتوالت فقرات البرنامج بالتعريف بالأقسام والادارات حيث قدم أ. محمد الرميح مدير القبول والتسجيل بالكلية عرضا عن نظام التدريب القبول والتسجيل بالكلية وقدم أ. إبراهيم الموزان عرضا عن الخدمات الإرشادية و أ. محمد الغامدي عن مركز النشاط وأ.عاصم الناصرعن مركز الموهبة والإبداع أ. عادل العبادي التدريب الإلكتروني ومصادر التعلم .