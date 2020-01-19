مجلس شباب منطقة الباحة ينظم غداً مهرجان «ربيعنا تراث»

سعيد العجل(صدى):

ينظم مجلس شباب منطقة الباحة بالتعاون مع أمانة المنطقة غداً الاثنين, مهرجان “ربيعنا تراث”, وذلك بجوار سوق الثلاثاء الشعبي بمحافظة المخواة.

وأوضح رئيس مجلس شباب الباحة حازم بن خالد ظهران أن مهرجان “ربيعنا تراث” سيستمر لمدة أسبوع يبرز البعد التراثي والصناعات التقليدية بالمنطقة, إضافة إلى تسويق المنتجات الشعبية .

وبين أن المهرجان يتضمن كذلك عروض للخيول العربية الأصيلة يصاحبها برنامج تدريبي, إلى الجانب الفعاليات الثقافية من عروض مسرحية وفنون تشكيلية وأمسيات ثقافية وفنية، وعرض حي لفنون بناء البيوت قديماً بالباحة

واختتم ظهران ان المهرجان يهدف بشكل أساسي الى تمكين الشباب والشابات بالمنطقة وفقا لتوجيهات سمو أمير المنطقة وذلك من خلال ايجاد منصات للبيع وبالمجان طيلة أيام المهرجان وكذلك وابراز المواهب الشابه في مختلف المجالات والفنون .