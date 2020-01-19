المملكة تسلم الأونروا دعماً مالياً بقيمة 2 مليون دولار
استقبل القائم بالأعمال السعودي بالإنابة لدى الأردن محمد العتيق، اليوم، المدير المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) شادي العبد.
وسلم العتيق، الشيك الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لميزانية وكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط ( الأونروا )، والذي يقدر بمبلغ مليوني دولار.
وأكد العتيق، أن المملكة العربية السعودية وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- ومن منطلق حرصها على دعم ميزانية (الأونروا ) ، تحرص على دعم الوكالة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية من أجل تحسين الخدمات المعيشية والتعليمية والعلاجية للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى ما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
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