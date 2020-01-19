أمير تبوك يطلع على تقرير عن الخدمات الصحية بالمنطقة

محمود البلوي(صدى):

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تقرير مفصل عن الخدمات الصحية بالمنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها، ونِسب الإنجاز في المشروعات كافة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، بالمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.

كما اطلع على تقرير مفصل عن إنجازات صحة تبوك خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالجهود التي يبذلها القائمون في الشؤون الصحية بالمنطقة، ومنوهًا بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده.

من جانبه أعرب الدكتور الغامدي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على التوجيهات السديدة ودعمه للقطاع الصحي بالمنطقة.