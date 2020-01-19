أمير تبوك يطلع على تقرير عن سير بداية الفصل الدراسي الثاني

محمود البلوي(صدى):

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، توجه أكثر من 200 ألف طالب وطالبة صباح اليوم الأحد في مراحل التعليم العام إلى مدارسهم مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني.

واطمأن سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على سير الدراسة، مؤكداً سموه على الحرص والاهتمام بتوفير التجهيزات المساعدة للطلاب والطالبات ومراعاة الظروف المناخية الحالية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، الذي أطلع سموه على تقرير عن سير بداية الفصل الثاني من العام الدراسي.

وأعرب مدير التعليم، عن شكره وتقديره ومنتسبي التعليم كافة في المنطقة على ما يلقاه العمل التربوي والتعليمي في المنطقة من متابعة من سمو أمير منطقة تبوك واهتمامه بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات.