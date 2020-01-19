بعد انفصال أصالة والعريان.. نسرين طافش: «أنا مليت»
تواصل بعض الأخبار الزج باسم نسرين طافش في أزمة أصالة وطارق العريان بعد انفصالهما رسميًا.
وكانت أصالة نفت علاقة نسرين طافش بزوجها قائلة:”هذه الأخبار ليست صحيحة، ومن يروجون لها (فاضيين)”.
وسأل أحد الصحفيين نسرين من جديد عن العريان، وقالت طافش: “السؤال ده سألوني عنه عشر الاف مليون مرة، وأصالة خرجت في بداية الأمر ونفت الموضوع”.
وأضافت طافش في تصريحها: “إذا كانت صاحبة الشأن نفت الموضوع، أنا أجاوب ليه؟.. أما مليش علاقة اسأل صاحبة الشأن”، وختمت نسرين طافش تصريحها: “خلاص ما مليتوش.. أنا مليت من الموضوع”.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32661 ] نشر منذ 20 دقيقة
طيب