الأرصاد: درجة الحرارة تصل إلى تحت الصفر في 4 مناطق الثلاثاء

الرياض(صدى):

حذرت هيئة الأرصاد من كتلة باردة تضرب معظم مناطق المملكة الثلاثاء المقبل وتنتهي الخميس 21 يناير 2020.

وأشارت التوقعات إلى عودة تأثير الكتلة الباردة مع بداية الأسبوع المقبل مرة أخرى.

وقالت الأرصاد إنه قد تصل درجات الصغرى إلى ما دون الصفر يوم الثلاثاء على مناطق(الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل).

وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى صفر على أجزاء من القصيم والأجزاء الشمالية من الرياض والمدينة المنورة اعتبارا من الخميس.