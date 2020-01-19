مصير أسود لزوجين يعتديان جنسياً على فتيات بعد إلتقاط صور فاضحة

لندن(صدى):

يواجه زوجان في بريطانيا عقوبة صارمة بالسجن 26 عام بعد ثبوت إدانتهما بالإعتداء جنسياً على فتيات بعد تصوريهن بأوضاع فاضحة .

وفي التفاصيل فقد كان الزوجان يتعاونان على التقاط صور عارية للفتيات ونشرها عبر الإنترنت ومن ثم إجبارهن على ممارسة الرذيله .

وبعد الإشتباه في سلوكهما ، داهمت الشرطة منزلهما بمقاطعة مانشستر وفوجئت بأجهزة حواسيب وهواتف عليها صور غير لائقة .

ولم تتوصل الشرطة إلا لإعتدائهما على 5 فتيات فيما يُعتقد أنهما اعتديا على عدد أكبر من ذلك .