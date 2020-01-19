مصير أسود لزوجين يعتديان جنسياً على فتيات بعد إلتقاط صور فاضحة
يواجه زوجان في بريطانيا عقوبة صارمة بالسجن 26 عام بعد ثبوت إدانتهما بالإعتداء جنسياً على فتيات بعد تصوريهن بأوضاع فاضحة .
وفي التفاصيل فقد كان الزوجان يتعاونان على التقاط صور عارية للفتيات ونشرها عبر الإنترنت ومن ثم إجبارهن على ممارسة الرذيله .
وبعد الإشتباه في سلوكهما ، داهمت الشرطة منزلهما بمقاطعة مانشستر وفوجئت بأجهزة حواسيب وهواتف عليها صور غير لائقة .
ولم تتوصل الشرطة إلا لإعتدائهما على 5 فتيات فيما يُعتقد أنهما اعتديا على عدد أكبر من ذلك .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91467 ] نشر منذ 11 ساعة
الحمد لله على نعمة الإسلام ..
.. مجرمون فاسدون ومتفننون بأنواع الإرهاب ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32661 ] نشر منذ 11 ساعة
حسبي الله عليهم
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2536 ] نشر منذ 8 ساعات
يفترض إعدامهم لكن قانونهم غير منصف