نجل الفنان عبد المجيد عبد الله يطرح أغنية والفنان: اسأل عنه إيش بتسوي مرة أذاكر ومرة أتمرن!
فاجأ محمد عبد المجيد عبد الله نجل المطرب القدير عبد المجيد عبد الله الجمهور والوسط الفني بطرح أغنية بعنوان ” يابختي فيك ” ، ليبدأ مشواره الفني لأول مره .
وشارك الفنان عبد المجيد عبد الله الأغنية الجديدة لنجله عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، لكنه أكد أنه لم يكن يعرف الخطوة التي أقدم عليها نجله .
وقال: والله معرف متى سجلها ومتى نزلها المهم الله يوفقه مشوار يحتاج مثابره .
وتابع في رد طريف : اسأل عنه فالاستديو إيش بتسوي مرة أذاكر ومرة أتمرن”، ليرد محمد عبد المجيد على والده بتعليق ههههههه ويسعدك يا أعظم أب بالدنيا .
الجدير بالذكر أن الأغنية حظيت بقبول كبير لدى الجمهور الذي أكد أن الفنان الشاب اكتسب الكثير من موهبة والده .
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