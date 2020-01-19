نجل الفنان عبد المجيد عبد الله يطرح أغنية والفنان: اسأل عنه إيش بتسوي مرة أذاكر ومرة أتمرن!

أميرة خالد(صدى):

فاجأ محمد عبد المجيد عبد الله نجل المطرب القدير عبد المجيد عبد الله الجمهور والوسط الفني بطرح أغنية بعنوان ” يابختي فيك ” ، ليبدأ مشواره الفني لأول مره .

وشارك الفنان عبد المجيد عبد الله الأغنية الجديدة لنجله عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، لكنه أكد أنه لم يكن يعرف الخطوة التي أقدم عليها نجله .

وقال: والله معرف متى سجلها ومتى نزلها المهم الله يوفقه مشوار يحتاج مثابره .

وتابع في رد طريف : اسأل عنه فالاستديو إيش بتسوي مرة أذاكر ومرة أتمرن”، ليرد محمد عبد المجيد على والده بتعليق ههههههه ويسعدك يا أعظم أب بالدنيا .

الجدير بالذكر أن الأغنية حظيت بقبول كبير لدى الجمهور الذي أكد أن الفنان الشاب اكتسب الكثير من موهبة والده .