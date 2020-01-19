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بالفيديو.. جمهور أنغام يفاجئها بهدية غير متوقعة قبل حفلها بالقصيم

بالفيديو.. جمهور أنغام يفاجئها بهدية غير متوقعة قبل حفلها بالقصيم
أميرة خالد(صدى):

فاجأ جمهور الفنانة المصرية أنغام أثناء تحضيرها لحفلات ” ليالي القصيم ” بهدية غير متوقعة وسط حالة من البهجة والإحتفال .

واستغل جمهور أنغام حلول عيد ميلادها وقام بتقديم ” تورتة ” لها ، وقاموا بالغناء ” هابي بيرث داي ” ، وارتسمت عليها علامات السعادة وقدمت شكرها لمعجبيها .

ومن المنتظر أن تحي المطربة المصرية حفلها في القصيم بعد حفلها بالرياض وستقدم مجموعة من أغانيها الحديثة الناجحة مثل ” حالة خاصة جداً ” ، و ” هدنة ” ، و ” بقولك نسياك ” وغيرها من الأغاني .


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