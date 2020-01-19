المملكة تشتري 4 سفن قتالية أمريكية بقدرات خيالية

علي القحطاني(صدى):

يواصل خبراء البحرية في شركة لوكهيد مارتن العمل على بناء 4 سفن قتالية أمريكية للمملكة، وهي من طراز كورفيت ، بموجب أمر تم الإعلان عنه الشهر الماضي بقيمة ملياري دولار.

وسفينة كورفيت حربية تمتاز بالسرعة والمناورة، وطالب مسؤولي قيادة أنظمة البحرية الأمريكية في واشنطن، شركة لوكهيد مارتن في بالتيمور، ببناء أربع سفن متعددة المهام (MMSC).

ويمكن تهيئة السفن متعددة المهام باستخدام مجموعة متنوعة من المستشعرات والأسلحة التي تساعد على تمكين التشغيل البيني بين القوات البحرية الأمريكية والقوات المتحالفة أثناء العمليات المشتركة.

وتواجه MMSC التهديدات البحرية في المحيطات المفتوحة، وكذلك على طول السواحل في الموانئ الداخلية، كما يمكن أن تتعامل مع الحرب ضد الغواصات والحروب الجوية، والعمليات الخاصة.

وتتمتع MMSC بهيكل مصنوع من الصلب وبنية فائقة من الألومنيوم، وستكون شركة لوكهيد مارتن قادرة على بنائها بأحجام مختلفة بطول يتراوح بين 389 قدمًا و 492 قدمًا، وعرض 58 قدمًا.

وتضم السفن متعددة المهام نظام إدارة القتال لوكهيد مارتن COMBATSS-21 CMS، واحد من أنظمة إدارة القتال البحرية الحديثة، ويمكن وصفه بأنه يمثل عقل السفينة.

وتشمل أيضًا مستشعرات مراقبة، ورادار حديث لمكافحة الحرائق، ونظام تحديد هوية صديق أو عدو (IFF)، كما تضم منصة طيران كبيرة في الخلف لاستيعاب طائرة هليكوبتر بحرية متعددة المهام من طراز MH-60R Seahawk، ومكان لاستيعاب المروحية MH-60R بالإضافة إلى طائرتين عموديتين.

ويمكن أن تكون MMSC، في نسختها المضادة للسفن، مسلحة بمدفعين صواريخ من طراز Harpoon مع ثمانية صواريخ مضادة للسفن من طراز RGM-84 Harpoon Block II ، واحدة من طراز MK-15 Mod 31 SeaRAM، ومدفع 57 ملم Mk110 على سطح السفينة، وبندقية متوسطة سريعة العيار.

وسيكون لدى MMSC محركات ديزل وغاز مشتركة، وستكون قادرة على العمل بسرعة تصل إلى 30 عقدة.