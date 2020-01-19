«المراعي» تعلن عن وظائف شاغرة بالخرج والرياض
فتحت شركة المراعي باب التقديم على وظائف شاغرة بمدينتي الخرج والرياض وفقاً للتفاصيل والشروط التالية :
1- أخصائي تشغيل النظم (الخرج) ، ويُشترط :
1. – درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية. HND ، HNC في الكهربائية أو الميكانيكية.
2. – خبرة هندسية 2-3 سنوات في العمل في التخزين الآلي وتشغيل FMCG الآلي.
3. – خبرة في نظم إدارة المستودعات.
ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي من هنـــــــا .
2- منسق المشروع للخدمات اللوجستية والنقل(الرياض) ، ويُشترط :
1– درجة البكالوريوس في أي مجال.
2. – خبرة 2-3 سنوات في العمل ببيئة المشروع.
3- إجادة استخدام برامج الأوفيس و SAP.
4.– المعرفة بـ APA / APO.
5– مهارات تخطيط والتنظيم مع الاهتمام بالتفاصيل.
6– مهارات الاتصال .
7– إجادة اللغة الإنجليزية.
ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــا .
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