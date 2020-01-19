«المراعي» تعلن عن وظائف شاغرة بالخرج والرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة المراعي باب التقديم على وظائف شاغرة بمدينتي الخرج والرياض وفقاً للتفاصيل والشروط التالية :

1- أخصائي تشغيل النظم (الخرج) ، ويُشترط :

1. – درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية. HND ، HNC في الكهربائية أو الميكانيكية.

2. – خبرة هندسية 2-3 سنوات في العمل في التخزين الآلي وتشغيل FMCG الآلي.

3. – خبرة في نظم إدارة المستودعات.

ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي من هنـــــــا .

2- منسق المشروع للخدمات اللوجستية والنقل(الرياض) ، ويُشترط :

1– درجة البكالوريوس في أي مجال.

2. – خبرة 2-3 سنوات في العمل ببيئة المشروع.

3- إجادة استخدام برامج الأوفيس و SAP.

4.– المعرفة بـ APA / APO.

5– مهارات تخطيط والتنظيم مع الاهتمام بالتفاصيل.

6– مهارات الاتصال .

7– إجادة اللغة الإنجليزية.

ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــا .