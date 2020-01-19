أمانة جدة تعلن عن وظائف شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت أمانة محافظة جدة عن توفر وظيفة للنساء بمسمى (مصمم جرافيك) ، وفق التفاصيل التالية :

– المؤهل العلمي: بكالوريوس

– التخصصات المطلوبة:

التصميمات المطبوعة والإعلان

تربية فنية

فنون إسلامية

– متطلبات الوظيفة:

ثلاثة سنوات خبرة سابقة في مجال الجرافيك

خبرة في مجال التصميم Photoshop ،illustrator ،InDesign

خبرة في برامج المونتاج وتحرير الفيديو Premiere ،aftereffects

يفضل إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة

أن يكون لدى المتقدم بعض الأعمال في مجال الجرافيك ثنائي أو ثلاثي الأبعاد

وقالت إنه للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ) في موعد أقصاه الخميس 28 جمادى الأولى 1441هـ