بالصور.. «مها محمد» تستعرض هدية زوجها الباهظة والمفاجئة في عيد زواجهما

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفنانة الكويتية مها محمد لجمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن هدية زوجها المفاجئة لها والباهظة الثمن بمناسبة عيد زواجهما .

ونشرت “مها” فيديو لها برفقة زوجها وهو يصطحبها إلى إحدى الشركات العقارية بالكويت لشراء فيلا لها بألمانيا بمنتج خاص بالخليجيين .

كما نشرت مجموعة من الصورلتصميم الفيلا وصورة لها أثناء توقيع العقد ، معربة عن سعادتها الغامرة .

وتسبب تصرف الفنانة الكويتية في جدل كبير بين الجمهور وسط اتهامها بالإستعراض والبذخ ، خاصة ً بعدا نشرت صور سابقة تستعرض من خلاله شرائها لشنطة “هملايا هيرمس ” ثمنها يقدر بأكثر من نصف مليون ريال سعودي وشنطة أخرى بـ 50 ألف ريال تقريبًا وعرضت الفواتير .