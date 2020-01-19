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  3. بالصور.. «مها محمد» تستعرض هدية زوجها الباهظة والمفاجئة في عيد زواجهما

بالصور.. «مها محمد» تستعرض هدية زوجها الباهظة والمفاجئة في عيد زواجهما

بالصور.. «مها محمد» تستعرض هدية زوجها الباهظة والمفاجئة في عيد زواجهما
خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفنانة الكويتية مها محمد لجمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن هدية زوجها المفاجئة لها والباهظة الثمن بمناسبة عيد زواجهما .

ونشرت “مها” فيديو لها برفقة زوجها وهو يصطحبها إلى إحدى الشركات العقارية بالكويت لشراء فيلا لها بألمانيا بمنتج خاص بالخليجيين .

كما نشرت مجموعة من الصورلتصميم الفيلا وصورة لها أثناء توقيع العقد ، معربة عن سعادتها الغامرة .

وتسبب تصرف الفنانة الكويتية في جدل كبير بين الجمهور وسط اتهامها بالإستعراض والبذخ ، خاصة ً بعدا نشرت صور سابقة تستعرض من خلاله شرائها لشنطة “هملايا هيرمس ” ثمنها يقدر بأكثر من نصف مليون ريال سعودي وشنطة أخرى بـ 50 ألف ريال تقريبًا وعرضت الفواتير .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 53644 ] نشر منذ 11 دقيقة

كل واحد يحافظ على زوجته
وينتبه لايزعلها
المربعانية شينه
وقعدتك بروحك في البيت
بتسبب لك أكتئاب حاد😉
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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