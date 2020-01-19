بالصور.. «مها محمد» تستعرض هدية زوجها الباهظة والمفاجئة في عيد زواجهما
كشفت الفنانة الكويتية مها محمد لجمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن هدية زوجها المفاجئة لها والباهظة الثمن بمناسبة عيد زواجهما .
ونشرت “مها” فيديو لها برفقة زوجها وهو يصطحبها إلى إحدى الشركات العقارية بالكويت لشراء فيلا لها بألمانيا بمنتج خاص بالخليجيين .
كما نشرت مجموعة من الصورلتصميم الفيلا وصورة لها أثناء توقيع العقد ، معربة عن سعادتها الغامرة .
وتسبب تصرف الفنانة الكويتية في جدل كبير بين الجمهور وسط اتهامها بالإستعراض والبذخ ، خاصة ً بعدا نشرت صور سابقة تستعرض من خلاله شرائها لشنطة “هملايا هيرمس ” ثمنها يقدر بأكثر من نصف مليون ريال سعودي وشنطة أخرى بـ 50 ألف ريال تقريبًا وعرضت الفواتير .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53644 ] نشر منذ 11 دقيقة
كل واحد يحافظ على زوجته
وينتبه لايزعلها
المربعانية شينه
وقعدتك بروحك في البيت
بتسبب لك أكتئاب حاد😉
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 996 ] نشر منذ 8 دقائق
عدم ثقه في النفس!!