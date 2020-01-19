«الشورى» يطالب بوضع ضوابط لإعلانات مشاهير السوشيال ميديا وإخضاعها للضريبة
طالب مجلس الشورى بوضع معايير الإعلان والتسويق يشمل إعلانات مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين على مواقع التوواصل الإجتماعي .
ويهدف المشروع إلى علاج مشكلة غياب النظام الموحد للإعلان والتسويق ، خاصةً وأن الكثير من المعلنين ليس لديهم سجل تجاري وبالتالي لا يخضعون للضرائب .
كما طالب الشورى هيئة الرقابة والفساد بمراجعة العقود الحكومية مع مؤثرين في الشبكات الإجتماعية لوجود شبهات في إهدار المال العام في كثير من الإعلانات .
المربعانيه[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 42 دقيقة
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53644 ] نشر منذ 31 دقيقة
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