«الشورى» يطالب بوضع ضوابط لإعلانات مشاهير السوشيال ميديا وإخضاعها للضريبة

علي القحطاني(صدى):

طالب مجلس الشورى بوضع معايير الإعلان والتسويق يشمل إعلانات مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين على مواقع التوواصل الإجتماعي .

ويهدف المشروع إلى علاج مشكلة غياب النظام الموحد للإعلان والتسويق ، خاصةً وأن الكثير من المعلنين ليس لديهم سجل تجاري وبالتالي لا يخضعون للضرائب .

كما طالب الشورى هيئة الرقابة والفساد بمراجعة العقود الحكومية مع مؤثرين في الشبكات الإجتماعية لوجود شبهات في إهدار المال العام في كثير من الإعلانات .