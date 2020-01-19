أصالة توضح موقفها من المصالحة مع أنغام بعد انفصالها عن «العريان»

أميرة خالد(صدى):

قالت الفنانة أصالة بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان إنه لا يوجد مشاكل بينها وبين أحد في إشارة إلى أنغام.

وردت أصالة خلال استضافتها في برنامج The Insider بالعربي على سؤال حول إمكانية عودة العلاقة بينها وبين أنغام ، قائلة: “ما عندي مشاكل مع حدا أنا مش فاضية أنا إنسانة مشغولة.. مشغولة بين شغلي وأولادي وأصدقائي ما عندي وقت”.

وكانت الفنانة أنغام اعترفت سابقاً بأنها فوجئت برد فعل أصالة على خبر زواجها من الموزع أحمد إبراهيم ولا تعلم ماذا حدث.