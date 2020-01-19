بالفيديو.. وزارة الصحة تطلق مبادرة «تحدي المشي 8000 خطوة باليوم»

علي القحطاني(صدى):

أطلقت وزارة الصحة مباردة لرياضة المشي بواقع 8000 خطوة باليوم ، وذلك في إطار التشجيع على ممارسة الرياضة وتحسين الصحة العامة .

وقالت في فيديو لها عبر “تويتر ” تقدر على 8000 خطوة في اليوم ؟ .. ماهي صعبة عليك ، شاركنا التحدي على تطبيق صحتي .

ويمكن المشاركة في التحدي الذي أطلفته الوزارة عبر الرابط التالي من هنــــــــا .