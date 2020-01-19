بالفيديو.. وزارة الصحة تطلق مبادرة «تحدي المشي 8000 خطوة باليوم»
أطلقت وزارة الصحة مباردة لرياضة المشي بواقع 8000 خطوة باليوم ، وذلك في إطار التشجيع على ممارسة الرياضة وتحسين الصحة العامة .
وقالت في فيديو لها عبر “تويتر ” تقدر على 8000 خطوة في اليوم ؟ .. ماهي صعبة عليك ، شاركنا التحدي على تطبيق صحتي .
ويمكن المشاركة في التحدي الذي أطلفته الوزارة عبر الرابط التالي من هنــــــــا .
تقدر على 8000 خطوة في اليوم ؟ #امش30
شاركنا تحدي المشي عن طريق تطبيق صحتي https://t.co/A7Ggxbi8eH pic.twitter.com/6EnU6cNJ53
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 18, 2020
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 995 ] نشر منذ 8 دقائق
شكرا ياصحه
على اهمية نشر الوعي بين أفراد المجتمع السعودي.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 995 ] نشر منذ 6 دقائق
درهم وقاية خير من قنطار علاج…الوقاية خير من العلاج