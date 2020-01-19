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بالفيديو.. وزارة الصحة تطلق مبادرة «تحدي المشي 8000 خطوة باليوم»

بالفيديو.. وزارة الصحة تطلق مبادرة «تحدي المشي 8000 خطوة باليوم»
علي القحطاني(صدى):

أطلقت وزارة الصحة مباردة لرياضة المشي بواقع 8000 خطوة باليوم ، وذلك في إطار التشجيع على ممارسة الرياضة وتحسين الصحة العامة .

وقالت في فيديو لها عبر “تويتر ” تقدر على 8000 خطوة في اليوم ؟ .. ماهي صعبة عليك ، شاركنا التحدي على تطبيق صحتي .

ويمكن المشاركة في التحدي الذي أطلفته الوزارة عبر الرابط التالي من هنــــــــا .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 995 ] نشر منذ 8 دقائق

شكرا ياصحه

على اهمية نشر الوعي بين أفراد المجتمع السعودي.

[ عدد التعليقات: 995 ] نشر منذ 6 دقائق

درهم وقاية خير من قنطار علاج…الوقاية خير من العلاج

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