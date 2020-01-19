مليون طالب وطالبة ينتظمون في مدارس العاصمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

انتظم اليوم الأحد قرابة المليون طالب وطالبة تابعين للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في 4700 مدرسة إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الثاني .

وقام المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي بزيارة لمدرسة الناصرية المتوسطة للاطمئنان على انطلاقة الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني حيث استقبله قائد المدرسة الأستاذ رائد الموسى ومعلمي المدرسة وقام بعدها الوهيبي بجولة على الفصول الدراسية والتقى بالطلاب وحثهم على الجد والاجتهاد والانضباط فهي وسيلتهم للتفوق والتميز .

هذا وكان مدير عام تعليم الرياض قد وجه كلمه للطلاب والطالبات مع انطلاقة العام الدراسي جاء فيها : أنكم أيها الطلاب والطالبات تعودون إلى مدارسكم، تسبقكم طموحاتكم، وتطلعات أسركم، وآمال وطنكم، فأنتم الحاضر والمستقبل.

اليوم فصل جديد ثانٍ، لكنه مرحلة وانطلاقة في طريق نجاحكم وتميزكم وتفوقكم – بإذن الله.. تنهلون من العلوم والمعارف كافة، كلّ في تخصصه ومجاله، بناء على أهداف اليوم المشرق، وأمنيات الغد الزاهر.أرجو لكم التوفيق والسداد، وفصلا دراسيا مليئا بالتفاؤل والإصرار، والعزيمة والإنجازات.

هذا وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد أكدت على جاهزيتها لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني من خلال تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات .

كما وجهت متعهدي المقاصف الالتزام بالاشتراطات المتعلقة بالتجهيزات والأثاث والأغذية المسموح فيها في المقاصف حيث منعتالإدارة بيع العديد من الأغذية في المقصف المدرسي ومنها الحلوى والشوكولاتة السادة والبطاطس “الشيبس” والمشروبات الغازية بأنواعها ومشروبات الطاقة والعصائر والمشروبات السكرية التي تقل فيها نسبة العصير عن 30% كما منعت الإدارة بيع اللحم والكبدة وذلك تماشيًا مع الاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارة التعليم مع الجهات ذات العلاقة.

وفي النقل المدرسي استعدت الإدارة لنقل 90321 طالباً وطالبةً منهم 82216 في المدارس الحكومية العامة و8105 في معاهد ومراكز التربية الخاصة، بأسطول يبلغ 1915 حافلة منها 1200 حافلة للتعليم العام، و771 حافلة للتربية الخاصة ولذوي الإعاقة الحركية بحافلات ذات مواصفات خاصة بهم

وأكدت الإدارة على متعهدي النقل تطبيق نظام التتبع في الحافلات المدرسية كأحد معايير الأمن والسلامة في النقل المدرسي و بضوابط اختيار السائقين وتدريبهم، وتجهيز الحافلات وفق اشتراطات الأمن والسلامة .

مع التزام الشركات المتعهدة بتوفير مشرف في كل حافلة مدرسية و استيفاء متطلبات السلامة داخل الحافلات والتأكد من أهلية سائقي الحافلات وسلامة أوراقهم النظامية كالإقامة والرخصة المؤهلة لقيادة الحافلات.