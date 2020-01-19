بالفيديو.. الأزمة الاقتصادية تلقي بظلالها على أسود في حديقة الحيوانات

الخرطوم(صدى):

انتشرت صور في السودان ترصد أسود هزيلة تتضور جوعًا وتظهر هياكلها العظمية من تحت جلودها وأثارت جدلا كبيرا.

وتعود الصور لحديقة عامة وسط الخرطوم ؛ حيث تعيش مجموعة من الأسود في حالة مزرية.

وصور مواطن سوداني الأسود وهي في أسوأ حال، وهي تتضور جوعاً داخل الأقفاص في حديقة القرشي.

ثم نشر السوداني المقطع عبر تويتر، وأكد أن أحد تلك الأسود مات منذ وقت قريب بسبب الجوع.

ومن جانبه أعلن مدير حديقة القرشي رفع المسؤولية عن عاتقه، إذ قام بتحميل شرطة الحياة البرية الأمر، وقال رداً على الصور المتداولة للأسود الجائعة إنهم قاموا بمخاطبة مدير شرطة الحياة البرية رسمياً منذ أكثر من 3 شهور دون رد.

ومن الواضح أن الظروف الاقتصادية العامة في البلاد أثرت على الوضع المالي بخصوص إعاشة الأسود التي تأكل اللحوم حيث باتت سلعة مكلفة.