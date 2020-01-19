ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب للأسهم السعودية

عادل الحربي(صدى):

ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب والخليجين خلال الأسبوع المنصرم، وفقًا لتقرير من شركة السوق المالية السعودية(تداول).

وأوضح تقرير لتداول أن ملكية المستثمرين الأجانب بالأسهم السعودية ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 3.81 مليار ريال، وبواقع 516.24 مليون ريال للخليجيين.

وبلغت قيمة ملكية الأجانب بالأسهم السعودية 201.52 مليار ريال بنهاية الأسبوع (تمثل 2.26 بالمائة من الأسهم المصدرة)، مقابل 197.71 مليار ريال (تعادل 2.21 بالمائة من الأسهم المصدرة) في الأسبوع السابق المنتهي في 9 يناير 2019.

وارتفعت نسبة ملكية الأجانب إلى إجمالي الأسهم الحرة لـ 12.49 بالمائة، مقارنة بــ 12.43 بالمائة في الأسبوع السابق.

وبالمثل، ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الخليجيين إلى 44.81 مليار ريال، مقابل 44.29 مليار ريال في الأسبوع السابق.

وارتفعت ملكية المستثمرين الاستراتيجيين هامشياً من الأسهم المصدرة إلى 0.51 بالمائة في نهاية الأسبوع الماضي، وارتفعت ملكية المستثمرين المؤهلين لـ 1.54بالمائة، واستقرت ملكية المقيمين عند 0.17 بالمائة.

وفي المقابل، انخفضت قيمة ملكية المستثمرين السعوديين بواقع 58.41 مليار ريال في الأسبوع الماضي.

وبلغت نسبة ملكية الخليجيين من الأسهم المصدرة 0.5 بالمائة و2.51 بالمائة من الأسهم الحرة في نهاية الأسبوع الماضي، مقابل 0.49 بالمائة و2.55 بالمائة على التوالي في الأسبوع السابق المنتهي في9 يناير من عام 2019.

وبلغت قيمة ملكية المستثمرين السعوديين 8.658 تريليون ريال في الأسبوع المنتهي في 16 يناير 2020، مقارنة بملكيتهم البالغة 8.716 تريليون ريال في الأسبوع السابق.

وعاود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي مكاسبه خلال تعاملات الأسبوع الماضي بمكاسب نسبتها بنحو 1.4 بالمائة.

وبلغت نسبة ملكية المستثمرين السعوديين 97.23 بالمائة من إجمالي قيمة الأسهم المصدرة (تعادل 84.99 بالمائة من الأسهم الحرة)، مقارنة بـ 97.30 بالمائة من الأسهم المصدرة بالسوق (تعادل 85.01 بالمائة من الأسهم الحرة) في الأسبوع السابق.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم السعودية بواقع 54.09 مليار ريال الأسبوع الماضي؛ إلى 8.905 تريليون ريال، مقارنة بـ 8.959 تريليون ريال في الأسبوع السابق.