منتج طبيعي يقضي على ضعف الخصوبة لدى الرجال

متابعه_أميرة خالد(صدى):

تعتبر مشكلة ضعف الخصوبة والقدرة على الإنجاب من أكثر المشاكل التي تؤرق الرجل وتهدده بالحرمان من مشاعر الأبوة ، مما يدفعه للجوء إلى منتجات وهمية تستهدف إستنزاف الأموال وتضر بالصحة .

وكشفت دراسة علمية حديثة عن فوائد مذهلة لمكملات زيت السمك على الصحة الإنجابية للرجل ، إذ يعتبر منتج طبيعي غني بالأحماض الدهنية الهامة لتحسين معدلات الخصوبة .

وأكدت الدراسة الدنماركية التي ضمت 1700 رجل أن تناول تلك المكملات يحسن الهرمونات المسؤولة عن إنتاج الحيوانات المنوية مما يزيد من أعدادها وطاقتها مما يزيد من فرص التخصيب .

ونصحت الدراسة الرجال الذين يعانوا من مشاكل الخصوبة بالمواظبة على تناول تلك المكملات وملاحظة نتائجها القياسية بعد شهرين .