منتج طبيعي يقضي على ضعف الخصوبة لدى الرجال
تعتبر مشكلة ضعف الخصوبة والقدرة على الإنجاب من أكثر المشاكل التي تؤرق الرجل وتهدده بالحرمان من مشاعر الأبوة ، مما يدفعه للجوء إلى منتجات وهمية تستهدف إستنزاف الأموال وتضر بالصحة .
وكشفت دراسة علمية حديثة عن فوائد مذهلة لمكملات زيت السمك على الصحة الإنجابية للرجل ، إذ يعتبر منتج طبيعي غني بالأحماض الدهنية الهامة لتحسين معدلات الخصوبة .
وأكدت الدراسة الدنماركية التي ضمت 1700 رجل أن تناول تلك المكملات يحسن الهرمونات المسؤولة عن إنتاج الحيوانات المنوية مما يزيد من أعدادها وطاقتها مما يزيد من فرص التخصيب .
ونصحت الدراسة الرجال الذين يعانوا من مشاكل الخصوبة بالمواظبة على تناول تلك المكملات وملاحظة نتائجها القياسية بعد شهرين .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53640 ] نشر منذ 1 ساعة
عليكم باالتونه😊