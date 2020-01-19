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منتج طبيعي يقضي على ضعف الخصوبة لدى الرجال

منتج طبيعي يقضي على ضعف الخصوبة لدى الرجال
متابعه_أميرة خالد(صدى):

تعتبر مشكلة ضعف الخصوبة والقدرة على الإنجاب من أكثر المشاكل التي تؤرق الرجل وتهدده بالحرمان من مشاعر الأبوة ، مما يدفعه للجوء إلى منتجات وهمية تستهدف إستنزاف الأموال وتضر بالصحة .

وكشفت دراسة علمية حديثة عن فوائد مذهلة لمكملات زيت السمك على الصحة الإنجابية للرجل ، إذ يعتبر منتج طبيعي غني بالأحماض الدهنية الهامة لتحسين معدلات الخصوبة .

وأكدت الدراسة الدنماركية التي ضمت 1700 رجل أن تناول تلك المكملات يحسن الهرمونات المسؤولة عن إنتاج الحيوانات المنوية مما يزيد من أعدادها وطاقتها مما يزيد من فرص التخصيب .

ونصحت الدراسة الرجال الذين يعانوا من مشاكل الخصوبة بالمواظبة على تناول تلك المكملات وملاحظة نتائجها القياسية بعد شهرين .


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