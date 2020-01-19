مطالب بإنشاء تلفريك لـ «غاري ثور وحراء» بمكة

نايف السالم(صدى):

دعا أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى، مدير عام مركز تاريخ مكة المكرمة دارة الملك عبدالعزيز الدكتور فواز الدهاس، إلى إزالة جميع المباني العشوائية المحيطة بجبل النور وجبل ثور لإنشاء مرافق خدمية ومواقع إرشادية ومطاعم وغيرها لخدمة قاصدي غاري حراء وثور.

ولفت إلى ضرورة البدء في إنشاء تلفريك وسلالم كهربائية في الجبلين وذلك لسهولة وصول المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام إلى الغارين دون حدوث حوادث .

وشدد “الدهاس” على أهمية غار ثور وأنه الغار الذي آوى رسول الله وصاحبه عندما عزم على الهجرة إلى المدينة المنورة، ويقع هذا الغار أعلى جبل ثور في جنوب مكة المكرمة، ويرتفع عن سطح البحر نحو 759 متراً.

وأضاف: أما غار حراء فهو عبارة عن فجوة بابها باتجاه الشمال، طوله أربع أذرع، وعرضه ذراع وثلاثة أرباع الذراع، يتسع للرجل البدين ويقف فيه الرجل الفارع ويتسع لبضعة رجال.