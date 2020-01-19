بإشراف العقيد الثبيتي: مرور الباحة يقدم الورود للسائقين وطلاب المدارس بالمنطقة
قام رجال المرور بمنطقة الباحة صباح اليوم الأحد في الميادين والطرقات بالمنطقة وبمختلف محافظاتها مع إنطلاق عودة الطلاب إلى مدارسهم ، وذلك يإشراف وتواجد ميداني من قبل مدير مرور المنطقة العقيد مسفر بن رداد الثبيتي بتقديم باقات الورود مصحوبة بعبارات إرشادية وتوعوية ، كإهداءات لللسائقين والراكبين وطلاب المدارس بضرورة الإلتزام بالأنظمة والقواعد المرورية ، وعدم السرعة ، مؤكدين بأن قيادة المركبة فن وذوق ومهارة وأخلاق.
وقد وجدت هذه المبادرة استحسان الجميع كون هذه التوعية جاءت بالأسلوب الراقي المعهود من رجال الأمن ، وحرصهم على سلامة الجميع وتدعو للسلامة وتحقيق الهدف المنشود .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53632 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يسعدهم😘