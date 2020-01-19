مدير أعمال أحلام يُغضب الجمهور.. والأخيرة ترد بقوة

أميرة خالد(صدى):

أشعل مدير أعمال الفنانة أحلام غضب جمهورها بعد إعلانه أنه لا يوجد ألبوم ولن يتم طرحه.

وقال أحد المغردين : الرد كفيل بالقضاء على كل أمل والإجابة جاءت على هيئة امتعاض أو غضب للأسف لم يوفق بها نايف اليوسف القائم بإدارة أعمال الفنانة أحلام الشامسي هناك ردود ألطف وإجابات مسهبة احترافية أكثر مما قرأناه 25 عامًا غير كافية لإظهار محتوى إعلامي وإداري جيد.

وردت أحلام قائلة: يا حبيبي أنا ما راح أكروت ألبومي عشان ينزل وعشان ما أحد يزعل ؟! شنو بتستفيد إن الالبوم ينزل وينتهي في نفس لحظه النزول لاااااااااا؟! وقلت مليار مرة محد له حق يتكلم عن ألبومي إلا أنا وألبومي وقت ما يكون جاهز مئه بالمئة ومن غير مجاملات راح ينزل وتدشين الألبوم في الرياض.

ولم تحاول أحلام احتواء غضب الجماهير أو التعليق على رد مدير أعمالها، واكتفت بالتأكيد على أنها لن تطرح الألبوم حاليا.