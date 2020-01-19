«حقوق الإنسان» تكشف الخدمات التي يجب أن يوفرها مقدمي خدمات الإتصالات للمشتركين

عادل الحربي(صدى):

أكدت هيئة حقوق الإنسان على حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الحصول على كافة الخدمات من مقدمي الخدمة .

وكشفت ” حقوق الإنسان ” الحقوق والخدمات التي ينبغي الحصول عليها من مقدمي الخدمة على النحو التالي :

1- تقديم الخدمة بحسب ما تم الإتفاق عليه .

2- تعريف المستخدم بسبب طلب مبلغ التأمين ومقداره وطريقة تطبيقه والفترة التي سيتم تطبيقها .

3- إصلاح أعطال الخدمات فور اكتشافها .

4- إبلاغ المستخدم مسبقاً بمواعيد الصيانة المطلوبة ، وقبل وقت كافي من بدئها .

5- الحصول على الخدمات بالشروط والمواصفات نفسها ، دون تفرقة ويشمل ذلك المقابل المالي، والجودة، والوقت الذي يتم فيه توفير الخدمة المطلوبة.