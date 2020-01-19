«حقوق الإنسان» تكشف الخدمات التي يجب أن يوفرها مقدمي خدمات الإتصالات للمشتركين
أكدت هيئة حقوق الإنسان على حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الحصول على كافة الخدمات من مقدمي الخدمة .
وكشفت ” حقوق الإنسان ” الحقوق والخدمات التي ينبغي الحصول عليها من مقدمي الخدمة على النحو التالي :
1- تقديم الخدمة بحسب ما تم الإتفاق عليه .
2- تعريف المستخدم بسبب طلب مبلغ التأمين ومقداره وطريقة تطبيقه والفترة التي سيتم تطبيقها .
3- إصلاح أعطال الخدمات فور اكتشافها .
4- إبلاغ المستخدم مسبقاً بمواعيد الصيانة المطلوبة ، وقبل وقت كافي من بدئها .
5- الحصول على الخدمات بالشروط والمواصفات نفسها ، دون تفرقة ويشمل ذلك المقابل المالي، والجودة، والوقت الذي يتم فيه توفير الخدمة المطلوبة.
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