«انستجرام» يُزيل ميزة حساسه قد تتسبب في فضائح

عادل الحربي(صدى):

قررت شركة “فيسبوك” الأمريكية إزالة أيقونة وصفتها بـ”الحساسة” من على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بها “إنستجرام”.

وقال موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إن المتحدث باسم “فيسبوك” أوضح إن الشركة قررت أن تزيل أيقونة “IGTV” لنشر مقاطع الفيديو من على الواجهة الرئيسية التي يشاهدها المستخدم، موضحًا أن البعض يشعر أنها قد تتسبب في فضحه.

ولا يستخدم عدد كبير من الأشخاص تلك الأيقونة، لحساسيتها الكبيرة، حيث أنها تعمل على نشر مقاطع الفيديو مباشرة على إنستجرام من البث المباشرـ وهو ما قد يعرض المستخدم لنشر أمورًا قد لا يرغب بها

وأوضح أنه يفضل عدد كبير من المستخدمين، بث مقاطع الفيديو بعد تنقيحها ومراجعتها، والقليل فقط من يريد أن تظهر مقاطعه على البث المباشر لكل الناس، لما قد يظهر في تلك المقاطع قد يكون حساسا ومؤثرا بالسلب عليهم”.