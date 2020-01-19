وزير العدل يقرر طي سجل قاضيًين وإنهاء خدمتهما

نايف السالم(صدى):

قرر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني إنهاء خدمة قاضيًين بعد التحقق من تكدس القضايا لديهما وتردي الإنتاجية ووجود خلل في رصد أسباب قرارات المحكمة مما يضر بأهداف القضاء .

وتؤكد وزارة العدل أنها تتابع سير المحاكم وآداء العاملين بها بمختلف الكوادر والمواقع للتأكد من تقديم الدور الهام لمرفق القضاء بما ينعكس على سلامة الجوانب الحياتية وتحقيق العدالة في المملكة .