صورة أردوغان يُقبل يد «ماسوني» تُشعل الغضب

أنقرة(صدى):

انتشرت صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يقبل شخص زعم البعض أنه يدعى رتشيرد سيده ووصف بأبو الماسونية.

وشن مغردون هجومًا حادًا ضد الرئيس التركي الذي يُقبل يد ماسوني، لافتين إلى أن أردوغان ليس لديه مباديء.

وقال أحد المغردين: الإخوان المسلمين.. خليفتكم المنتظر يقبل يد روتشيلد أبو الماسونية العالمية، تعليقكم وبدون تشنج !!!.

وعلى جانب أخر قال بعض المغرودن أن الصورة تعود إلى مؤرخ تركي يدعى خليل إبراهيم إينالجك.