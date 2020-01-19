زوجة تخلع زوجها: «أمه بتجبرني أغسل السجاد كل أسبوعين»

القاهرة(صدى):

قامت زوجة مصرية برفع دعوى قضائية طالبت فيها بخلع زوجها، نظرًا لسوء معاملة حماتها لها.

وقالت الزوجة : حماتي بتجبرني اغسلها السجاد كل أسبوعين وجوزي مش عارف يتكلم معاها، بيخاف من أمه وبيوافق على كل كلامها.

ولفتت إلى إنها تزوجت من سنة ونصف من “س. م”، 33 سنة، سائق على باص مدرسة خاصة، بعد قصة حب .

وأضافت: عشنا حياة زوجية سعيدة ولم أتخيل من زوجي إلا السعادة لكونه شخصية بشوشة، لكنى صدمت بطريقته مع أمه، فهو يرتعب أثناء محادثتها.

وتابعت الزوجة: لم أزور حماتي يوميًا حتى أجعل لنفسي خصوصية، لكنها بكت واشتكت لزوجي، ومن بعدها داومت على الذهاب إليها بعد تلبية احتياجات منزلي، حينما طالبتني بترتيب منزلها يوميًا لم اعترض رغم جلوس بنتها الصغيرة معها.

وتابعت:”حماتي تعاندني وتطالبني بغسيل السجاد كل أسبوعين وكلما أرفض تضربني أمام الجيران، وتدعي لزوجي أنني أضربها ما جعله يطردني خارج المنزل، ذهبت إلى منزل أسرتي ورفضت العودة مرة أخرى.

وأوضحت أن أهلعا طلبوا من زوجها تطليقها لكنه رفض، لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة، وأقامت دعوى خلع، لا تزال منظورة حتى الآن.