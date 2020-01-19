رحيل لاعب التعاون «يحيى خرمي» خلال الانتقالات الشتوية

طلال الغامدي(صدى):

أعلن نادي التعاون رحيل لاعب الفريق اليوم الاحد، «يحيى خرمي»، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“: ”وقعت إدارة النادي مخالصة مالية مع اللاعب يحيى خرمي، متمنية له التوفيق والنجاح مستقبلا“.

وكان يحيى خرمي قد انتقل لصفوف التعاون في يوليو 2018، قادما من صفوف الاتحاد، لمدة موسمين، في حين أجرى اللاعب عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة في نوفمبر من نفس العام.

ويستعد التعاون لخوض مباراة قوية ضد الفيحاء يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي التعاون حاليا المركز الخامس بجدول ترتيب فرق دوري المحترفين برصيد 25 نقطة من 14 مباراة خاضها الفريق حيث حقق 8 انتصارات وتعادل مباراة وخسر 5 مباريات.