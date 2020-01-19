بالفيديو.. تواصل الإشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين في العراق

بغداد(صدى):

تواصل محافظات العراق اليوم الأحد الإحتجاجات ضد الحكومة العراقية والتدخلات الخارجية في شؤون البلاد .

ووثق مقطع فيديو إطلاق الرصاص الحي لتفريق المحتجين ، كما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لفض العديد من التظاهرات .

الجدير بالذكر أن محتجون بالنجف قاموا بإحراق مقر حزب الله العراقي ، وسط تهديد بتصعيد ضد الحكومة العراقية وسياستها الموالية لطهران .

وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل نحو 460 شخصا ، وإصابة أكثر من 25 ألفا بجروح، منذ اكتوبر 2019.

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