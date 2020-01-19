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  3. أغرب من الخيال .. رجل يقتل زوجته ويحصل على أموالها بأمر القاضي!

أغرب من الخيال .. رجل يقتل زوجته ويحصل على أموالها بأمر القاضي!

أغرب من الخيال .. رجل يقتل زوجته ويحصل على أموالها بأمر القاضي!
أوتاوا(صدى):

في قضية مثيرة للدهشة ، قام رجل بقتل زوجته وثبتت جريمته أمام القضاء إلا أنه تم الحكم بتبرئته وحصوله على قيمة بوليصة التأمين على الحياة التي كانت تخص زوجته .

وفي التفاصيل ، فقد أكدت المحكمة الكندية أن الزوج ” ريتشارد مايدمنت ” غير مسؤول عن تصرفاته كونه مريض نفسي ويعاني الفصام ، وتبين ذلك من الكشف الطبي عليه مما يسقط إدانته .

ولحسن حظه فإن زوجته قد حددته مستفيداً من بوليصة التأمين بنسبة 100 % ، ما جعل القاضي يدرجه كمستفيد مع ابنها الذي يعيش برفقة جدته .

وقال القاضي : قاعدة استبعاد القاتل من أموال المجني عليه لا تنطبق على حالة “مايدمنت” لأنه غير مسؤول جنائياً .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1153 ] نشر منذ 26 دقيقة

وين الغرابه .يا اثول .الرجال فاقد الاهليه
الله يفقدك رقبتك

[ عدد التعليقات: 32648 ] نشر منذ 10 دقائق

اوكي مستر قاضي
بكره يقتل الابن الاب انتقاما لامه ويرث ما ورثه من الام

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