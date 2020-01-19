أغرب من الخيال .. رجل يقتل زوجته ويحصل على أموالها بأمر القاضي!
في قضية مثيرة للدهشة ، قام رجل بقتل زوجته وثبتت جريمته أمام القضاء إلا أنه تم الحكم بتبرئته وحصوله على قيمة بوليصة التأمين على الحياة التي كانت تخص زوجته .
وفي التفاصيل ، فقد أكدت المحكمة الكندية أن الزوج ” ريتشارد مايدمنت ” غير مسؤول عن تصرفاته كونه مريض نفسي ويعاني الفصام ، وتبين ذلك من الكشف الطبي عليه مما يسقط إدانته .
ولحسن حظه فإن زوجته قد حددته مستفيداً من بوليصة التأمين بنسبة 100 % ، ما جعل القاضي يدرجه كمستفيد مع ابنها الذي يعيش برفقة جدته .
وقال القاضي : قاعدة استبعاد القاتل من أموال المجني عليه لا تنطبق على حالة “مايدمنت” لأنه غير مسؤول جنائياً .
فيصل[ عدد التعليقات: 1153 ] نشر منذ 26 دقيقة
وين الغرابه .يا اثول .الرجال فاقد الاهليه
الله يفقدك رقبتك
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32648 ] نشر منذ 10 دقائق
اوكي مستر قاضي
بكره يقتل الابن الاب انتقاما لامه ويرث ما ورثه من الام