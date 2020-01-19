أغرب من الخيال .. رجل يقتل زوجته ويحصل على أموالها بأمر القاضي!

أوتاوا(صدى):

في قضية مثيرة للدهشة ، قام رجل بقتل زوجته وثبتت جريمته أمام القضاء إلا أنه تم الحكم بتبرئته وحصوله على قيمة بوليصة التأمين على الحياة التي كانت تخص زوجته .

وفي التفاصيل ، فقد أكدت المحكمة الكندية أن الزوج ” ريتشارد مايدمنت ” غير مسؤول عن تصرفاته كونه مريض نفسي ويعاني الفصام ، وتبين ذلك من الكشف الطبي عليه مما يسقط إدانته .

ولحسن حظه فإن زوجته قد حددته مستفيداً من بوليصة التأمين بنسبة 100 % ، ما جعل القاضي يدرجه كمستفيد مع ابنها الذي يعيش برفقة جدته .

وقال القاضي : قاعدة استبعاد القاتل من أموال المجني عليه لا تنطبق على حالة “مايدمنت” لأنه غير مسؤول جنائياً .