وظائف شاغرة بمدارس العقيق في المدينة المنورة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدارس العقيق الأهلية والدولية للبنات بالمدينة المنورة ، عن توفر عدد من الوظائف في القسم الدولي وفق التفاصيل التالية :

1- الرياضيات Math – إجادة اللغة الإنجليزية

2- لغة فرنسية

يفضل خبرة عام على الأقل

يفضل ألا يقل التقدير عن جيد جدًا

مواعيد المقابلات : خلال الفترة من 19 / 1 / 2020 م إلى 22 / 1 / 2020 م ⠀

للتسجيل يرجي ادخال البيانات على الموقع الإلكتروني هنا ( بعد زختيار قائمة : – خدمات متنوعة – توظيف – نموذج توظيف )

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