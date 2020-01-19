وظائف شاغرة بمدارس العقيق في المدينة المنورة
أعلنت مدارس العقيق الأهلية والدولية للبنات بالمدينة المنورة ، عن توفر عدد من الوظائف في القسم الدولي وفق التفاصيل التالية :
1- الرياضيات Math – إجادة اللغة الإنجليزية
2- لغة فرنسية
يفضل خبرة عام على الأقل
يفضل ألا يقل التقدير عن جيد جدًا
مواعيد المقابلات : خلال الفترة من 19 / 1 / 2020 م إلى 22 / 1 / 2020 م ⠀
للتسجيل يرجي ادخال البيانات على الموقع الإلكتروني هنا ( بعد زختيار قائمة : – خدمات متنوعة – توظيف – نموذج توظيف )
تفاصيل أكثر عبر الرابط هنا
اترك تعليقاً