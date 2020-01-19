بالفيديو.. المصارع ماكغريغور يقضي على منافسه في 40 ثانية فقط

نواف السالم(صدى):

قضى المصارع الأيرلندي كونور ماكغريغور على منافسه دونالد سيروني، في المباراة التي أقيمت بينهما، فجر اليوم الأحد، في إطار منافسات UFC246، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية خلال 40 ثانية فقط.

ونجح ماكغريغور في الإجهاز على سيروني في الجولة الأولى، وبعد مرور 40 ثانية فقط على بدء المباراة.

وبدأ ماكغريغور هجوما خاطفا على سيروني منذ بداية اللقاء، حيث وجّه له العديد من الضربات المؤثرة مستخدما قدميه؛ ما أفقد سيروني الشهير بـ“كاوبوي“ اتزانه تماما، ليسقط على الأرض، ويعلن الحكم فوز ماكغريغور.